झारखंड: सिमडेगा में रास्ते के विवाद में दो दोस्तों ने ही की थी युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

कुरडेग थाना क्षेत्र स्थित चेरंगा जंगल से बरामद धांगरीनचा गांव निवासी संदीप कुजूर के क्षत-विक्षत शव के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमीन विवाद के कारण संदीप के दोस्तों ने ही लाठी और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि घटना की मुख्य वजह रास्ते को लेकर चल रहा विवाद है।