झारखंड: 360 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, प्रतिबंधित रंगों से बन रहे थे बताशे-सेवईं

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दिवाली त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने झरिया थाना क्षेत्र स्थित एक अवैध कारखाने का पर्दाफाश करके मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने झरिया के फतेहपुर रोड स्थित दिनेश गुप्ता के कारखाने में अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने प्रतिबंधित रंगों से तैयार 210 किलोग्राम रंगीन बताशा और 150 किलोग्राम मिलावटी सेवई जब्त की। विभाग ने कुल 360 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्री को एक कमरे में रखकर सील कर दिया है और कारखाने को पूरी तरह बंद करा दिया है।