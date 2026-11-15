संसद का शीतकालीन सत्र: दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने की संभावना, महिला आरक्षण विधेयक पर किसकी क्या तैयारी?

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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है। इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इसके जरिए महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की है।