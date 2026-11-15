राजनीति: 'नेहरू की विरासत मिटाने की भाजपा-आरएसएस की कोशिशें सफल नहीं होंगी', रमेश बोले- ये सुनियोजित रणनीति

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रमेश ने शनिवार को नेहरू मेमोरियल यूथ फेस्टिवल 2026 के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने नेहरू को एक महान प्रधानमंत्री और संवेदनशील, सभ्य इंसान बताया। रमेश ने आरोप लगाया कि नेहरू के ऐतिहासिक योगदानों को मिटाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से तर्क और तथ्यों से इसका मुकाबला करने का आग्रह किया। रमेश ने 'नेहरू आर्काइव' का जिक्र करते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी मृत्यु से 19 दिन पहले नेहरू को 'हिंद के जवाहर बने रहो' कहा था। रमेश के अनुसार, नेहरू 50 वर्षों तक 'हिंद के जवाहर' बने रहे। कांग्रेस महासचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि नेहरू के बिना संविधान सभा और संविधान संभव नहीं था। बी आर आंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया था।रमेश ने नेहरू के कई योगदानों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक नीति की नींव और गुटनिरपेक्षता का हमारी विदेश नीति का आधार बनना नेहरू के बिना संभव नहीं था। रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों से इन सभी योगदानों को कम आंका जा रहा है। नेहरू की विरासत को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भावनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान और तथ्यों से इसका मुकाबला करना चाहिए।रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा-आरएसएस की यह सुनियोजित रणनीति रही है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह नेहरू की विरासत को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि 'आइडिया ऑफ इंडिया' नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेहरू का विचार 'आइडिया ऑफ इंडिया' में शामिल है। रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अब इतिहासकारों से ज्यादा 'डिस्टोरियन' हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े 'डिस्टोरियन' हैं और उनसे मुकाबला करने का एकमात्र तरीका ज्ञान है।कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को नेहरू की 137वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने नेहरू को 'जवाहर' बताया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें आधुनिक भारत का 'प्रमुख वास्तुकार' कहा। नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वह स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका निधन 27 मई, 1964 को 74 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।