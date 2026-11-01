राहुल गांधी ने किसे दी बधाई?: चलो दिल्ली रैली से पहले कांग्रेस नेता ने एक्स पर दिया खास संदेश, कही ये बात

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक्स हेंडल पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'उन्होंने आगे लिखा, 'यहां की समृद्ध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं ने भारत की आत्मा को गढ़ा है। कामना है कि ये क्षेत्र निरंतर फलते-फूलते रहें, समृद्ध हों और एक अधिक एकजुट राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते रहें।'बता दें कि रविवार को रामलीला मैदान में विपक्षी खेमे के अधिकांश राजनीतिक दल जुटने वाले हैं। वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों में कांग्रेस, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इस रैली और विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है।इंडिया गठबंधन ने रैली में 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया है, जबकि पुलिस को करीब 70 हजार लोगों के जुटने का इनपुट मिला है। इसी के आधार पर सुरक्षा योजना तैयार की गई है। शनिवार को पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने रामलीला मैदान पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को भीड़ के प्रवेश और निकासी मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।मैदान और आसपास के क्षेत्रों में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से इन कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों का भी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण वाहन और अन्य जरूरी गाड़ियां तैनात रहेंगी।