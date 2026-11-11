किसने चुराया हॉकी के दिग्गज का ओलंपिक स्वर्ण पदक?: पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मिलेगा एक लाख का इनाम

बंगलूरू पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी एमएम सोमैया के घर में घुसकर कीमती सामान चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी किए गए सामान में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य के तौर पर जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल था। बरामद पदकों में 1982 के एशियाई खेलों का रजत और 1986 के एशियाई खेलों का कांस्य पदक भी शामिल है। सोमैया ने पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जताते हुए कहा कि पदकों की वापसी से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे उन्होंने दोबारा ओलंपिक पदक जीत लिया हो।

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