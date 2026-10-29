बिना मिट्टी के खेती: क्या है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, कैसे काम करती है यह तकनीक और कितनी है फायदेमंद?

क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बिना मिट्टी के भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं? हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग इसी सोच को हकीकत में बदलती है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग खेती की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें पौधों को मिट्टी के बजाय पानी में घुले जरूरी पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है। इसमें पौधों की जड़ों तक पानी और पोषण पहुंचाने के लिए एक खास सिस्टम को तैयार किया जाता है।

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हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

इस तकनीक की मदद से कम जगह में भी खेती की जा सकती है। यही वजह है कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का इस्तेमाल घरों की छतों से लेकर बड़े व्यावसायिक ग्रीनहाउस तक में किय जा रहा है। हालांकि, इसके लिए सही तकनीक, पोषक तत्वों के संतुलन की जरूरत होती है। आखिर यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है और क्या इसमें खेती करना क्या सच में फायदेमंद है भी या नहीं?

हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ पानी डाल देने से पौधे नहीं उगते। इसके लिए एक खास सिस्टम तैयार किया जाता है, जो पौधों की जड़ों तक जरूरी पोषण पहुंचाता है। इसकी शुरुआत पौधों के बीजों को छोटे-छोटे ग्रोइंग मीडियम में उगाने से होती है। कोकोपीट या रॉकवूल जैसे माध्यम पौधों की शुरुआती बढ़त में सहारा देने का काम करते हैं।

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हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के प्रकार

पौधे जब तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लगाया जाता है। इसके बाद पोषण की बारी आती है। पानी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इस घोल को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कहा जाता है। एक पंप के जरिए इसे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कुछ सिस्टम में जड़े सीधे पोषक घोल में रहती हैं, जबकि दूसरे सिस्टम में पानी निश्चित अंतराल पर जड़ों तक पहुंचता है।इस पूरी प्रक्रिया में पानी का पीएच लेवल, पोषक तत्वों की मात्रा और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचना बेहद जरूरी होता है। अगर इनका संतुलन सही रहता है तो पौधों को अच्छा पोषण मिलता है। इससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। इस तरह मिट्टी के बिना भी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी परिस्थितियां तैयार की जा सकती हैं।

आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में पौधों तक पानी और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सिस्टम शामिल हैं।



एक्टिव सिस्टम

इस सिस्टम में पौधों की जड़ों तक पोषक तत्वों वाला पानी पहुंचाने के लिए पंप को इस्तेमाल में लाया जाता है। एक टैंक में पोषक घोल जमा रहता है। पंप इस घोल को पाइपों के जरिए पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। जड़ों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया जो अतरिक्त घोल होता है वो वापस टैंक में लौट आता है। इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम में पानी और पोषक तत्वों का जो प्रवाह होता है उसे नियंत्रित करना आसान होता है। हालांकि, इसके लिए पंप, पाइप और दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है।