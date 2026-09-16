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टीएमसी नेता को क्या हुआ?: 'मेरी आंखें बताएंगी कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ', अभिषेक बनर्जी ने किसकी ओर किया इशारा

Wed, 16 Sep 2026 03:16 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी आईएएनएस, कोलकाता
आईएएनएस, कोलकाता Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 16 Sep 2026 03:16 PM IST
सार

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमेरिका में आंख के इलाज के दौरान अपनी क्लोज-अप तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की। तस्वीर में आंख पर चोट का निशान दिखा। उन्होंने लिखा कि यह निशान उनके सफर की कहानी बताता है और उनकी आंखें कहती हैं कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ।

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What happened TMC leader My eyes will tell I am not finished yet who was Abhishek Banerjee referring to?
अभिषेक बनर्जी, सांसद, टीएमसी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से आंखों के इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने चेहरे की एक क्लोज-अप फोटो पोस्ट की है। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। 
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इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या है? 
डायमंड हार्बर के सांसद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उनकी आंख और उस पर एक साफ दिखने वाला जख्म का निशान नजर आ रहा था। साथ में लिखे कैप्शन में अंग्रेजी में कहा गया था, 'यह निशान बताता है कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। मेरी आंखें बताती हैं कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है।'
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इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या यह मैसेज सिर्फ उस शारीरिक दर्द और मेडिकल चुनौतियों को जाहिर करने के लिए था जिनका उन्होंने सामना किया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।
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अमेरिका में इलाज कर रहा अभिषेक 
अभिषेक इलाज और मेडिकल सलाह के लिए 10 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में हैं। उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी आंख की हालत की एक झलक मिली है। आंख की पुरानी चोट और लंबे समय से चल रहे इलाज को देखते हुए, कुछ लोगों ने इस पोस्ट को उनके राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में उनकी लगातार भूमिका से जोड़कर देखा है। इस संदेश को इस बात के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अभिषेक राजनीति से पीछे नहीं हट रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा  सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर सकते हैं।

अभिषेक के आंख में क्या हुआ है? 
दरअसल, 2016 में एक सड़क दुर्घटना में अभिषेक की बाईं आंख में गंभीर चोट लगी थी। तब से, भारत और विदेश में उनकी कई सर्जरी हो चुकी हैं। वे खास मेडिकल सलाह और इलाज के लिए समय-समय पर विदेश जाते रहे हैं।

इलाज के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी
हालांकि, उनके विदेश दौरे से पहले एक कानूनी लड़ाई हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुरू में उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अभिषेक ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सितंबर में तीन हफ्ते के लिए इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि डॉक्टर, अस्पताल, रहने की जगह और फ्लाइट की व्यवस्था के साथ-साथ उनके यात्रा कार्यक्रम की जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहले ही दे दी जाए। कोर्ट के निर्देशों के तहत, अभिषेक को इलाज पूरा करने के बाद तय तीन हफ्ते की अवधि में भारत लौटना होगा।

राजनीतिक चर्चाओं हुई तेज
इसी बीच उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। हालांकि, अभिषेक बनर्जी ने स्वयं कहीं भी यह नहीं कहा है कि उनकी पोस्ट किसी राजनीतिक संदेश के तौर पर की गई थी।


इस पर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, 'सुनने में आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी न्यू जर्सी में एक आलीशान जगह पर विला किराये पर लेकर रह रहे हैं। आंख के इलाज के लिए विला की क्या जरूरत है?' 

 
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