एमएचए: आतंकी संगठन घोषित किया गया शहजाद भट्टी नेटवर्क, गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 03:35 PM IST
सार
गृह मंत्रालय ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है। मंत्रालय के अनुसार, नेटवर्क सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने और नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री प्रकाशित करने में शामिल रहा है।
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विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है। मंत्रालय के अनुसार, यह नेटवर्क सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है।
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युवाओं को आतंक की ओर धकेलने का आरोप
गृह मंत्रालय के मुताबिक, शाहजाद भट्टी नेटवर्क का कथित तौर पर मकसद युवाओं और छोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवाद की ओर आकर्षित करना भी रहा है। नेटवर्क पर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का आरोप है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेटवर्क भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द को निशाना बनाने की कोशिशों में शामिल रहा है।
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नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री का भी आरोप
गृह मंत्रालय के अनुसार, शाहजाद भट्टी नेटवर्क ने कथित तौर पर डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए नफरत फैलाने वाली सामग्री भी प्रकाशित की। एजेंसियों की कार्रवाई में नेटवर्क की गतिविधियों और उसके जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई
इससे पहले अगस्त में सुरक्षा एजेंसियों ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों में कार्रवाई की थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 14 राज्यों में अभियान के दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया था। नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक FIR और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज होने की जानकारी दी गई थी।
जांच के दौरान IED, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे बरामद किए जाने की बात भी सामने आई थी। गृह मंत्रालय की ताजा कार्रवाई के बाद शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है।