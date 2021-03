पश्चिम बंगाल: चुनाव के बीच टीएमसी सांसद ने किया ट्वीट- बंगाल की बेटी गद्दारों को हराएगी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव करते हुए मतदान करने की अपील की है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दो मई को आने वाले नतीजों में टीएमसी जीत हासिल करेगी।

🏁May2. Trinamool will win Bengal. 🏁



1️⃣Bengal's Daughter will defeat Bengal's Traitor in his 'backyard' in Nandigram.



2️⃣Mo-Sha and members of the Tourist Gang will continue trying to destroy every institution



3️⃣Women in Bengal will continue to wear saris any way they want.