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सुर्खियां: दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी; दूसरे को सिम दी तो 50 लाख जुर्माना; अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप

Tue, 22 Sep 2026 05:31 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 05:31 AM IST
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आज की अहम खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
राजधानी दिल्ली एक बार फिर एक मासूम की चीखों से थर्रा उठी है, जहां कालकाजी मंदिर में माथा टेकने आई एक नाबालिग बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाकर मंदिर के पास के जंगलों में फेंक दिया। उधर अगर आप भी किसी और के नाम की सिम चला रहे हैं या अपना नंबर किसी और को थमा चुके हैं, तो संभल जाइए, वरना सीधे 50 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और तीन साल जेल की कालकोठरी में कटेंगे। मैदान से सीधी खबर यह है कि एशियाई खेलों की भयंकर जंग में भारतीय टीम पहली बार जापान के किले को ढहाने उतरेगी, जहां इस अग्निपरीक्षा से तय होगा कि हमारी ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव होगा या नहीं। सिनेमा और बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी हलचल में मीडिया इतिहास की सबसे महा-डील पर मुहर लग गई है, जहां पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के मर्जर ने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के समीकरण बदल डाले हैं। रुला देने वाले केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जहां बेटे को खो चुके बेबस पिता ने बिलखते हुए आरोप लगाया है कि सिया गोयल के घरवाले भी इस कत्ल की साजिश में बराबर के साझेदार हो सकते हैं। उधर बंगाल के सियासी दंगल में चुनाव आयोग की एक कलम ने ऐसा बवाल काटा कि दशकों पुराना पहचान चिह्न छिनते ही आरएसपी उम्मीदवार ने रेजीनगर चुनाव से पीछे हटने का एलान कर दिया। अमेरिका के राजनीतिक हलकों में अभूतपूर्व भूचाल आया है, जहां देश के दिग्गज टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे और विवादास्पद बयानों से तंग आकर सीधे उनकी लाइव कवरेज पर ही हमेशा के लिए ताला जड़ दिया है। कूटनीति की बिसात पर भारत की धाक जमी है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वी4 देशों के साथ हाथ मिलाते हुए रक्षा-कारोबार में नया इतिहास रचा और यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए दुनिया का मजबूत समर्थन हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की बिसात पर अखिलेश यादव ने 2027 के महासमर की सीधी हुंकार भर दी है और साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनका दोस्ताना यूं ही रहेगा, साथ ही आरएसएस के गढ़ पर तीखे हमलों की बौछार कर दी। आर्थिक मोर्चे पर चाल चलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से 25 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खींच लिए हैं, ताकि विदेशी पैसों की तेज बयार से बिगड़ा संतुलन काबू में लाया जा सके। और अंत में अमेरिका के आसमान से आई खौफनाक खबर, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा ढांचा अचानक ठप पड़ने से न्यूयॉर्क के तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रुक गईं और हजारों यात्री घोर अव्यवस्था के बीच फंसकर रह गए। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें....
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दिल्ली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म: कालकाजी मंदिर के पास हुई हैवानियत, दर्शन करने आई थी पीड़िता

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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

राजधानी दिल्ली के कालकाजी थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। सोमवार रात कालकाजी मंदिर के पास एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ यह घटना हुई। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

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अपना सिम दूसरे को देना पड़ सकता है भारी: 50 लाख तक जुर्माना, तीन साल की जेल संभव; दूरसंचार विभाग और क्या बोला?

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आधार कार्ड पर कितने सिम एक्टिव हैं - फोटो : AI

अपने नाम या दस्तावेज पर लिया गया सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को देना, बेचना या किराये पर देना अब बेहद भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग से हाल ही में जारी एक सख्त एडवाइजरी के अनुसार, फर्जी आईडी से सिम खरीदने-बेचने या मोबाइल के आईएमईआई (आईएमईआई) नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

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पहली बार जापान के खिलाफ खेलेगा भारत: क्या ओपनिंग जोड़ी में होगा बदलाव? एशियाड की तैयारी के लिए अहम है मुकाबला

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भारतीय टीम - फोटो : BCCI
जापान की क्रिकेट टीम ऐतिहासिक टी20 मुकाबले में मंगलवार को मौजूदा चैंपियन भारत का सामना करेगी तो यही उम्मीद होगी कि इस मैच का असर बेसबॉल के दीवाने इस देश में मैदान से बाहर तक नजर आए। इस मैच की घोषणा हाल ही में की गई और यह भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में खेला जाएगा। भारत मौजूदा विश्व चैंपियन है और जापान 41वीं रैंकिंग पर है लिहाजा यह बेमेल सा ही मुकाबला है जिसे आइची नागोया में एशियन गेम्स के बीच आयोजित किया जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

 

जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव: इंजन का शीशा टूटा, वंदेभारत को रास्ते में रोका, जांच में जुटीं एजेंसियां

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जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव - फोटो : अमर उजाला

सांबा के पास सोमवार देर रात करीब 9:30 बजे जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया गया। इससे ट्रेन के इंजन का सामने का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान दिल्ली-कटरा वंदेभारत को कठुआ-सांबा के बीच ही रोक दिया गया। इससे यह ट्रेन तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

मीडिया जगत की सबसे बड़ी डील पर सहमति: पैरामाउंट-वार्नर मर्जर का रास्ता खुला; क्या है मामला?

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पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स - फोटो : सोशल मीडिया
स्काइडांस के स्वामित्व वाली पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने की डील के खिलाफ मुकदमा करने वाले अमेरिकी राज्यों के साथ समझौता कर लिया है। इससे 81 अरब डॉलर की इस बड़ी मीडिया डील के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

केतन अग्रवाल हत्याकांड: क्या सिया गोयल के परिवार के लोग भी साजिश में शामिल थे? पिता ने जताया शक

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केतन अग्रवाल हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहागढ़ किले से नीचे धकेले जाने के बाद हुई थी। इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल, उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी और चेतन के दोस्त रितेश हांगे को गिरफ्तार किया गया था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को तीनों के खिलाफ पांच हजार से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया के परिवार के कुछ सदस्यों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
 

बंगाल: चुनाव आयोग ने बदला आरएसपी का पारंपरिक चिह्न, उम्मीदवार ने विरोध में रेजीनगर चुनाव से हटने का किया एलान

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इस उम्मीदवार ने उपचुनाव से हटने का किया एलान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया। वाम मोर्चे की घटक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी ने सोमवार रात चुनाव से हटने का ऐलान किया। पार्टी ने इसका कारण चुनाव आयोग की ओर से उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न कुदाल और हथौड़ा की जगह बाल्टी चिह्न आवंटित किया जाना बताया है। आरएसपी ने इस फैसले के विरोध में अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने की घोषणा की है। हालांकि, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख बीत चुकी है, इसलिए यह वापसी केवल विरोध के तौर पर है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप के खिलाफ उतरी अमेरिकी मीडिया: प्रमुख टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति की कवरेज पर लगाई रोक, क्यों लिया फैसला?

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ट्रंप बनाम मीडिया - फोटो : Amar Ujala Graphics

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से सीएनएन, एमएस नाउ और पोलिटिको को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित किए जाने के बाद देश के प्रमुख टीवी नेटवर्क ने संयुक्त रूप से विरोध जताया है। एबीसी न्यूज, सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज मीडिया और एनबीसी न्यूज समेत व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल के सदस्यों ने कहा कि किसी सरकार को अपनी रिपोर्टिंग पसंद न आने के कारण किसी समाचार संगठन की पहुंच सीमित नहीं करनी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

जयशंकर की वी4 देशों के साथ पहली बैठक: रक्षा-कारोबार पर बनी बात; यूएनएससी की स्थायी सीट पर भारत को समर्थन

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UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान भारत और वीजग्राड समूह (वी4) के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। स्लोवाकिया इस समय वी4 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी वजह से बैठक की मेजबानी भी उसी ने की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
 

अखिलेश का चुनावी प्लान: 2027 में बड़ी जीत दर्ज करेगी सपा, जारी रहेगा कांग्रेस से गठबंधन; आरएसएस पर बोला हमला

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव। - फोटो : अमर उजाला।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में रिकॉर्ड सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो आज प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, वही कल देश को बांटना चाहेंगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हमें तो देश और प्रदेश को और ताकतवर बनाना है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए नकारात्मक प्रचार पर करोड़ों खर्च कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

आरबीआई ने कसा शिकंजा: 25 हजार करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां बेचीं, विदेशी मुद्रा प्रवाह से बढ़ी लिक्विडिटी

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भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : Amar Ujala Graphics

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के तहत 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां बेच दीं। इस कदम का मकसद बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी यानी सरप्लस लिक्विडिटी को कम करना है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा के बड़े प्रवाह, खासकर FCNR(B) जमा के बढ़ने के बीच की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

अमेरिका में एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल: न्यूयॉर्क के तीन बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप; क्या है वजह?

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अमेरिका उड़ान संकट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में सोमवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और न्यूयॉर्क शहर के तीनों प्रमुख एयरपोर्ट जॉन एफ. कैनेडी (जेएफके), ला गार्डिया और नेवार्क पर कई घंटों तक उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। फिलाडेल्फिया की उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। यह परेशानी ऐसे समय आई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी नेता न्यूयॉर्क पहुंच रहे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान तय समय पर रवाना हुई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
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