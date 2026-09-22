सुर्खियां: दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी; दूसरे को सिम दी तो 50 लाख जुर्माना; अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप

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राजधानी दिल्ली एक बार फिर एक मासूम की चीखों से थर्रा उठी है, जहां कालकाजी मंदिर में माथा टेकने आई एक नाबालिग बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाकर मंदिर के पास के जंगलों में फेंक दिया। उधर अगर आप भी किसी और के नाम की सिम चला रहे हैं या अपना नंबर किसी और को थमा चुके हैं, तो संभल जाइए, वरना सीधे 50 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और तीन साल जेल की कालकोठरी में कटेंगे। मैदान से सीधी खबर यह है कि एशियाई खेलों की भयंकर जंग में भारतीय टीम पहली बार जापान के किले को ढहाने उतरेगी, जहां इस अग्निपरीक्षा से तय होगा कि हमारी ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव होगा या नहीं। सिनेमा और बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी हलचल में मीडिया इतिहास की सबसे महा-डील पर मुहर लग गई है, जहां पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के मर्जर ने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के समीकरण बदल डाले हैं। रुला देने वाले केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जहां बेटे को खो चुके बेबस पिता ने बिलखते हुए आरोप लगाया है कि सिया गोयल के घरवाले भी इस कत्ल की साजिश में बराबर के साझेदार हो सकते हैं। उधर बंगाल के सियासी दंगल में चुनाव आयोग की एक कलम ने ऐसा बवाल काटा कि दशकों पुराना पहचान चिह्न छिनते ही आरएसपी उम्मीदवार ने रेजीनगर चुनाव से पीछे हटने का एलान कर दिया। अमेरिका के राजनीतिक हलकों में अभूतपूर्व भूचाल आया है, जहां देश के दिग्गज टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे और विवादास्पद बयानों से तंग आकर सीधे उनकी लाइव कवरेज पर ही हमेशा के लिए ताला जड़ दिया है। कूटनीति की बिसात पर भारत की धाक जमी है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वी4 देशों के साथ हाथ मिलाते हुए रक्षा-कारोबार में नया इतिहास रचा और यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए दुनिया का मजबूत समर्थन हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की बिसात पर अखिलेश यादव ने 2027 के महासमर की सीधी हुंकार भर दी है और साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनका दोस्ताना यूं ही रहेगा, साथ ही आरएसएस के गढ़ पर तीखे हमलों की बौछार कर दी। आर्थिक मोर्चे पर चाल चलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से 25 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खींच लिए हैं, ताकि विदेशी पैसों की तेज बयार से बिगड़ा संतुलन काबू में लाया जा सके। और अंत में अमेरिका के आसमान से आई खौफनाक खबर, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा ढांचा अचानक ठप पड़ने से न्यूयॉर्क के तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रुक गईं और हजारों यात्री घोर अव्यवस्था के बीच फंसकर रह गए।