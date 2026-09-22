सुर्खियां: दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी; दूसरे को सिम दी तो 50 लाख जुर्माना; अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप
दिल्ली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म: कालकाजी मंदिर के पास हुई हैवानियत, दर्शन करने आई थी पीड़िता
राजधानी दिल्ली के कालकाजी थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। सोमवार रात कालकाजी मंदिर के पास एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ यह घटना हुई। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..
अपना सिम दूसरे को देना पड़ सकता है भारी: 50 लाख तक जुर्माना, तीन साल की जेल संभव; दूरसंचार विभाग और क्या बोला?
अपने नाम या दस्तावेज पर लिया गया सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को देना, बेचना या किराये पर देना अब बेहद भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग से हाल ही में जारी एक सख्त एडवाइजरी के अनुसार, फर्जी आईडी से सिम खरीदने-बेचने या मोबाइल के आईएमईआई (आईएमईआई) नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
पहली बार जापान के खिलाफ खेलेगा भारत: क्या ओपनिंग जोड़ी में होगा बदलाव? एशियाड की तैयारी के लिए अहम है मुकाबला
जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव: इंजन का शीशा टूटा, वंदेभारत को रास्ते में रोका, जांच में जुटीं एजेंसियां
सांबा के पास सोमवार देर रात करीब 9:30 बजे जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया गया। इससे ट्रेन के इंजन का सामने का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान दिल्ली-कटरा वंदेभारत को कठुआ-सांबा के बीच ही रोक दिया गया। इससे यह ट्रेन तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
मीडिया जगत की सबसे बड़ी डील पर सहमति: पैरामाउंट-वार्नर मर्जर का रास्ता खुला; क्या है मामला?
केतन अग्रवाल हत्याकांड: क्या सिया गोयल के परिवार के लोग भी साजिश में शामिल थे? पिता ने जताया शक
बंगाल: चुनाव आयोग ने बदला आरएसपी का पारंपरिक चिह्न, उम्मीदवार ने विरोध में रेजीनगर चुनाव से हटने का किया एलान
पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया। वाम मोर्चे की घटक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी ने सोमवार रात चुनाव से हटने का ऐलान किया। पार्टी ने इसका कारण चुनाव आयोग की ओर से उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न कुदाल और हथौड़ा की जगह बाल्टी चिह्न आवंटित किया जाना बताया है। आरएसपी ने इस फैसले के विरोध में अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने की घोषणा की है। हालांकि, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख बीत चुकी है, इसलिए यह वापसी केवल विरोध के तौर पर है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
ट्रंप के खिलाफ उतरी अमेरिकी मीडिया: प्रमुख टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति की कवरेज पर लगाई रोक, क्यों लिया फैसला?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से सीएनएन, एमएस नाउ और पोलिटिको को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित किए जाने के बाद देश के प्रमुख टीवी नेटवर्क ने संयुक्त रूप से विरोध जताया है। एबीसी न्यूज, सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज मीडिया और एनबीसी न्यूज समेत व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल के सदस्यों ने कहा कि किसी सरकार को अपनी रिपोर्टिंग पसंद न आने के कारण किसी समाचार संगठन की पहुंच सीमित नहीं करनी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
जयशंकर की वी4 देशों के साथ पहली बैठक: रक्षा-कारोबार पर बनी बात; यूएनएससी की स्थायी सीट पर भारत को समर्थन
अखिलेश का चुनावी प्लान: 2027 में बड़ी जीत दर्ज करेगी सपा, जारी रहेगा कांग्रेस से गठबंधन; आरएसएस पर बोला हमला
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में रिकॉर्ड सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो आज प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, वही कल देश को बांटना चाहेंगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हमें तो देश और प्रदेश को और ताकतवर बनाना है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए नकारात्मक प्रचार पर करोड़ों खर्च कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...
आरबीआई ने कसा शिकंजा: 25 हजार करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां बेचीं, विदेशी मुद्रा प्रवाह से बढ़ी लिक्विडिटी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के तहत 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां बेच दीं। इस कदम का मकसद बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी यानी सरप्लस लिक्विडिटी को कम करना है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा के बड़े प्रवाह, खासकर FCNR(B) जमा के बढ़ने के बीच की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..