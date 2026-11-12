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पश्चिम बंगाल: शुभेंदु अधिकारी का लेफ्ट और टीएमसी पर हमला, बोले- विभाजनकारी राजनीति की वापसी नहीं होने देंगे

Thu, 12 Nov 2026 03:49 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 12 Nov 2026 03:49 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस पर धर्म, त्योहार और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति की वापसी नहीं होने देंगे। बिहार और यूपी के लोगों को बाहरी बताने तथा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लेकिन शुभेंदु के इन बयानों पर माकपा नेता शतरूप घोष ने क्या पलटवार किया और नारद मामले का जिक्र क्यों किया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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West Bengal: Suvendu Adhikari Attacks Left and TMC, Says Divisive Politics Will Not Be Allowed to Return
बंगाल में अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर शुभेंदु की चेतावनी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पश्चिम बंगाल में छठ पूजा से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पिछली वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों सरकारों पर धर्म, त्योहार, संस्कृति और भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी राजनीति को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं देगी। उन्होंने पिछली सरकारों के कार्यकाल को राज्य की सामाजिक एकता और पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए नुकसानदेह बताया।

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हावड़ा के काजीपाड़ा में छठ पूजा से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा ने 34 साल और तृणमूल कांग्रेस ने 15 साल तक शासन किया। उनके मुताबिक, इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में राज्य की सामाजिक संरचना और सदियों पुरानी परंपराओं को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वामपंथी कम्युनिस्टों और तृणमूल कांग्रेस को फिर से राजनीतिक रूप से सिर उठाने का अवसर न मिले।
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पिछली सरकारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन का आरोप क्यों लगाया?
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों को राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बनाया। उनका कहना था कि त्योहारों का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों को जोड़ना और बंगाल की मिली-जुली संस्कृति को बचाना होना चाहिए था, लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर अपने 15 साल के शासन में राज्य की पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया।
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बिहार और यूपी के लोगों को बाहरी बताने पर क्या बोले शुभेंदु?
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार ने सनातन समुदाय को भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले भारतीय नागरिकों को बाहरी बताया गया, जबकि बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी बरती गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा को गैर-बंगाली राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करती रही, ताकि अपने चुनावी समर्थन को मजबूत कर सके। उनके मुताबिक, इस राजनीति में समाज के अलग-अलग वर्गों को निशाना बनाया गया।

भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ को लेकर क्या चेतावनी दी?
शुभेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपये अवैध तरीके से देश से बाहर भेजे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए भाषाई और धार्मिक मतभेदों का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी को भी वित्तीय गड़बड़ी के मामले में रियायत नहीं देगी। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।


शुभेंदु के आरोपों पर माकपा नेता ने क्या जवाब दिया?
मुख्यमंत्री के बयान पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता शतरूप घोष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी व्यक्ति को नास्तिक रहने का अधिकार देता है, लेकिन रिश्वत लेने की अनुमति नहीं देता। घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें कथित तौर पर नारद स्टिंग मामले में कैमरे पर पैसे लेते देखा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। इस तरह छठ पूजा से पहले दिया गया शुभेंदु का बयान राज्य में धर्म, पहचान, भ्रष्टाचार और राजनीतिक विरासत को लेकर सियासी टकराव का नया मुद्दा बन गया है।

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