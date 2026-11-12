'लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी पर दर्ज एफआईआर की रद्द; और क्या कहा?

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए अगर आपराधिक मुकदमों का इ्स्तेमाल किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। हाईकोर्ट ने खराब सड़क के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति पर दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करते हुए यह बात कही।