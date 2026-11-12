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कश्मीर में केआरए के जरिए आतंक फैलाने की साजिश?: लश्कर कनेक्शन आया सामने, मोहम्मद लतीफ की तलाश में एजेंसियां

Thu, 12 Nov 2026 03:15 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 12 Nov 2026 03:15 PM IST
सार

कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां मोहम्मद लतीफ भट की तलाश कर रही हैं। जांच में केआए नाम के नए आतंकी संगठन का खुलासा हुआ है। एजेंसियों को शक है कि यह लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और असली नेटवर्क को छिपाने के लिए किया जा रहा है।

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A plot to spread terror Kashmir via KRA Lashkar connection emerges; agencies on the lookout for Mohammad Latif
सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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सुरक्षा एजेंसियां कुलगाम हमले के सिलसिले में मोहम्मद लतीफ भट की तलाश कर रही हैं। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए थे। हालांकि भट कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में है, लेकिन 'कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी' (केआरए) नाम के एक नए संगठन के सामने आने से जांच में एक नया पहलू जुड़ गया है। माना जाता है कि भट इस संगठन से जुड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक छद्म (प्रॉक्सी) संगठन है।
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केआरए को किस की शाखा माना जा रहा? 
जानकारों के अनुसार, केआरए को 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) की ही एक शाखा माना जा सकता है। टीआरएफ असल में लश्कर का ही एक मुखौटा संगठन है, जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बनाया गया था।
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टीआरएफ को क्यों बनाया गया था? 
टीआरएफ को इसलिए बनाया गया था ताकि लश्कर-ए-तैयबा को एक स्थानीय संगठन का रूप दिया जा सके। भारत ने सबसे पहले टीआरएफ  पर प्रतिबंध लगाया था। पहलगाम हमले के बाद, जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी टीआरएफ को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित कर दिया।
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अधिकारी ने क्या बताया? 
एक अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, टीआरएफ पर भारी दबाव आ गया था। अधिकारी ने कहा, 'जिस संगठन ने पहले पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसने भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भारी दबाव के कारण तुरंत अपना बयान वापस ले लिया।' इस तरह की छवि पेश करके, ये प्रॉक्सी संगठन असल में अपने मुख्य संगठन, लश्कर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

जब कोई जांच शुरू होती है, तो एजेंसियों को पहले केआरए से निपटना पड़ता है, फिर टीआरएफ तक पहुंचना होता है, और अंत में वे लश्कर के नेतृत्व तक पहुंच पाती हैं। इससे मुख्य संगठन को अपने सुराग मिटाने और साथ ही नए हमलों की योजना बनाने के लिए काफी समय मिल जाता है। टीआरएफ की तुलना में केआरए के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है।

केआरए का मोहम्मद लतीफ भट बहुत तेजी से हमला करता है और फिर तुरंत स्थानीय लोगों के बीच घुल-मिल जाता है। वह किसी भी हमले में दो-तीन से ज्यादा लोगों की मदद नहीं लेता। वह अपने साथ AK-47 राइफल रखता है, जिसका इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए किया गया है। एजेंसियों के लिए भट का नाम कोई नई बात नहीं है।

भट ने किसे गोली मारा? 
इस साल जुलाई में, वह अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या करने की घटना में शामिल था। वह 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों, भूपेंद्र और दीपक की टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा हत्या) में भी शामिल था।

अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में हुए कुलगाम हमले में भी भट ने इसी तरह के तौर-तरीके अपनाए थे। वह छिपने के लिए किसी सुनसान जगह पर जाने से बचता है। उसका मानना है कि अगर वह स्थानीय लोगों के बीच घुल-मिलकर रहे और सामान्य तरीके से अपना काम करता रहे, तो उसके पकड़े जाने या ट्रैक किए जाने की संभावना कम हो जाती है।

हाल के इन सभी हमलों में टीआरएफ की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। हालांकि, इस संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी खुले तौर पर लेने से परहेज किया है। माना जा रहा है कि यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि जांच एजेंसियों की नजरों में आने से बचा जा सके। इसके बजाय, इन हमलों के संबंध में केआरए जैसे कम जाने-पहचाने समूहों के नाम सामने आए हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि ऐसे नामों का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमलों के पीछे के असली लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाए।


एक अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद कई परतें (लेयर्स) बनाना है, ताकि मुख्य संगठन पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथ ही, भविष्य में लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के ऐसे और भी प्रॉक्सी संगठन सामने आ सकते हैं।
 
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