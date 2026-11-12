पश्चिम बंगाल: बंद फ्लैट में मिला युवती का शव, मोबाइल से आया मैसेज- 'मैं तुम्हारे बीच हूं, पकड़ नहीं पाओगे'

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पुलिस ने आवासीय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद एक युवक की पहचान की है। बताया जा रहा है कि वह मृतका को जानता था और दोनों के बीच करीबी संबंध थे। जांचकर्ता इस आशंका की पड़ताल कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई किसी जटिलता के कारण हत्या की गई हो सकती है।पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस बात का फायदा तो नहीं उठाया कि अंजलि अपनी बहन और बहनोई के फ्लैट में अकेली रह रही थी। जांच के दौरान संदिग्ध के मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रैक की गई है। पुलिस को आशंका है कि वह किसी दूसरे राज्य में भाग गया है। हालांकि, जांच प्रभावित न हो, इसलिए अधिकारी फिलहाल इससे जुड़ी अन्य जानकारियां साझा नहीं कर रहे हैं।यह घटना मंगलवार देर रात सामने आई थी। बारानगर थाना क्षेत्र के लेक पल्ली इलाके में वार्ड संख्या 17 के पास स्थित पांच मंजिला आवासीय इमारत के एक फ्लैट का दरवाजा बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वहां अंजलि साव का शव मिला। फ्लैट में उस समय कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था।अंजलि की बहन और बहनोई पिछले करीब चार वर्षों से इस फ्लैट में रह रहे थे। हालांकि, कारोबार से जुड़ी व्यस्तताओं के कारण बहनोई हुगली जिले के सेरामपुर में रहने लगे थे। अंजलि कभी-कभी इस फ्लैट में आकर रहती थी, जबकि परिवार का मुख्य आवास पास के डनलप इलाके में है।सोमवार को फ्लैट के मालिक और अंजलि के बहनोई ने इसकी चाबियां एक पड़ोसी के पास छोड़ दी थीं। मंगलवार दोपहर अंजलि ने पड़ोसी से चाबियां लीं और फ्लैट में चली गई। इसके बाद उसकी बड़ी बहन ने कई बार फोन करके उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी।मृतका के एक चचेरे भाई ने गुरुवार को नए आरोप लगाते हुए बताया कि अंजलि के गले और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने यह भी दावा किया कि जब शव मिला, तब उसकी गर्दन पर सफेद रंग का दुपट्टा बंधा हुआ था। शव को बारानगर स्टेट जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस मौत की असल वजह और घटनाक्रम का पता लगाने में जुटी है।इस मामले में सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम तब सामने आया, जब अंजलि का गायब मोबाइल फोन कुछ समय के लिए चालू हुआ। मृतका के चचेरे भाई के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने उस नंबर पर सामान्य तौर पर सिर्फ 'हाय' लिखकर संदेश भेजा था। इसके जवाब में एक अप्रत्याशित मैसेज आया। संदेश में लिखा था, 'अगर आप कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा।' इसके कुछ ही देर बाद एक और संदेश आया, जिसमें लिखा था, 'मैं तुम्हारे बीच हूं, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे।'इसके तुरंत बाद मोबाइल फोन फिर बंद हो गया। परिवार को संदेह है कि जिस युवक का नाम उन्होंने पुलिस को बताया है, उसी के पास अंजलि का मोबाइल फोन है। परिजनों ने इन संदेशों के स्क्रीनशॉट भी जांचकर्ताओं को सौंप दिए हैं।पुलिस अब आवासीय परिसर के परिवार के सदस्यों और अन्य निवासियों से पूछताछ कर रही है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि हत्या के आसपास के समय में किसी अनजान व्यक्ति को इमारत में आते-जाते देखा गया था या नहीं।जांचकर्ता इस सवाल का जवाब भी तलाश रहे हैं कि अंजलि की मौत के बाद उसके अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके परिवार को ऐसे संदेश क्यों भेजे गए। पुलिस इस संभावना की जांच कर रही है कि इन संदेशों के जरिए परिवार को डराने, कोई खास संदेश देने या जांच को भटकाने की कोशिश की गई हो। अपराध के पीछे संभावित मकसद और संदिग्ध की मानसिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है।