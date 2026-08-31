पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले, किसे कौन-सी जिम्मेदारी मिली?

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इससे राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। वित्त, कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, नगर प्रशासन, पर्यटन और श्रम जैसे विभाग इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन तबादलों का आदेश 28 अगस्त को जारी किया था और आदेश के अनुसार बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग में क्या बदलाव हुआ?

वाणिज्यिक कर आयुक्त खालिद अयाज अनवर को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं कृषि विभाग में वरिष्ठ विशेष सचिव सुरेंद्र कुमार मीणा को वाणिज्यिक कर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग की वरिष्ठ विशेष सचिव डॉ. उमा शंकर एस को आवास विभाग में वरिष्ठ विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव मोहम्मद अब्दुल शाहिद को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव प्रियदर्शिनी भट्टाचार्य भी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव होंगी।

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खाद्य, कृषि और आपूर्ति से जुड़े विभागों में किसे जिम्मेदारी मिली?

सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग में सूचना निदेशक अंशुल गुप्ता को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जिला वितरण खरीद एवं आपूर्ति निदेशक बनाया गया है। उन्हें पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कृषि विभाग में विशेष सचिव स्तर पर चिन्मय डे को दुर्गापुर का विशेष आयुक्त, जीएसटी बनाया गया है। पश्चिम बर्धमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमन सौरव मोहंती को भी दुर्गापुर में विशेष आयुक्त, जीएसटी की जिम्मेदारी मिली है। मालदा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिवास व्यंकटराव पाटिल को पश्चिम बंगाल कृषि विपणन निगम लिमिटेड यानी ‘सुफल बांग्ला’ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

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सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन विभाग में क्या फेरबदल हुआ?

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव और वेबेल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुमंत सहाय को पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक और पर्यटन निदेशक बनाया गया है। वहीं पश्चिम बर्धमान की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नीतू शुक्ला को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उन्हें वेबेल का प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। दक्षिण 24 परगना की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नेहा बनर्जी को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भूमि सुधार की जिम्मेदारी दी गई है।

नगर प्रशासन और सूचना विभाग में कौन बदला?

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिव्या मुरुगेसन को कोलकाता नगर निगम का संयुक्त नगर आयुक्त बनाया गया है। दक्षिण 24 परगना की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अवनीत पुनिया को सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग में विशेष सचिव और सूचना निदेशक बनाया गया है। शहरी विकास एवं नगर मामलों की संयुक्त सचिव हसीन जहरा रिजवी को श्रम आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हावड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रवि रंजन को श्रम विभाग की कर्मचारी राज्य बीमा योजना का निदेशक बनाया गया है।

जिलों से आए अधिकारियों को कौन-सी नई जिम्मेदारी मिली?

बर्धमान संभाग में हृषिकेश मुड़ी को विशेष आयुक्त बनाया गया है। उन्हें विशेष सचिव के समकक्ष पद दिया गया है। नदिया के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नृपेंद्र सिंह को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी निदेशक और उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। पुरबा बर्धमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहन लक्ष्मीकांत जोशी को परिवहन विभाग का निदेशक बनाया गया है। जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश को पीएम सूर्य घर योजना में परियोजना निदेशक बनाया गया है। उन्हें बिजली विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

बाकी अधिकारियों को कौन-सी अहम जिम्मेदारियां मिलीं?

पश्चिम मेदिनीपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शेख अंसार अहमद को पशु संसाधन विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। हावड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शेखर कुमार चौधरी को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। उन्हें भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। नदिया और दूसरे जिलों से जुड़े प्रशासनिक पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर इस फेरबदल में राज्य के कई अहम विभागों और जिला प्रशासन से जुड़े पदों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।