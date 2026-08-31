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Air India flight makes emergency landing in Ahmedabad; panic ensues after 'bomb' is written on a tissue paper
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एअर इंडिया फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, टिश्यू पेपर पर 'बम' लिखते ही मचा हड़कंप
सऊदी अरब के डम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके तुरंत फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। विमान में सवार क्रू सदस्य को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में सिर्फ बम लिखा था।
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