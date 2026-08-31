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एअर इंडिया फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, टिश्यू पेपर पर 'बम' लिखते ही मचा हड़कंप

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 31 Aug 2026 10:04 PM IST

सऊदी अरब के डम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके तुरंत फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। विमान में सवार क्रू सदस्य को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में सिर्फ बम लिखा था। ... और पढ़ें

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