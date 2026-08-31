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अब बिना इंटरनेट के भी होगा UPI पेमेंट, PhonePe ने लॉन्च की ये खास सर्विस

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 31 Aug 2026 09:37 PM IST







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PhonePe ने UPI 123Pay लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, इसके जरिए फीचर फोन यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के UPI लेनदेन कर सकेंगे।

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