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भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, राजकोषीय घाटा भी हुआ कम

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 31 Aug 2026 09:51 PM IST







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भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। यह पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 6.9 फीसदी की वृद्धि से अधिक है। ... और पढ़ें

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