दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा- राज्य में गुंडों और ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं

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मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रतन शेख ने पुलिस पर गोली चलाई थी। ऐसे में पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई की।रतन शेख पर शांतिनिकेतन में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल होने का आरोप था। पुलिस उसे पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी थी। रविवार को नानूर में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। पुलिस ने मौके पर वही किया, जो जरूरी था। मेरे लिए इस मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में गुंडों और दुष्कर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब भी जो गुंडे और अवैध हथियार रखने वाले लोग यहां बचे हैं, वे यहां से भाग जाएं। तुरंत राज्य छोड़ दें। यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है।पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी मुठभेड़ में पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को राज्य सरकार बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। मुठभेड़ के हालात के बारे में पुलिस ही सही जानकारी दे सकती है।अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों से कहा, यह कानून-व्यवस्था का मामला है। पुलिस को किन हालात का सामना करना पड़ा, इसका जवाब सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया है कि वह एक खतरनाक अपराधी था। उसके खिलाफ 36 मामले दर्ज थे। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने हमारे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई थी। उसने दो दिन पहले भी एक पुलिसकर्मी को गोली मारी थी। वह पुलिसकर्मी अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।उन्होंने कहा, अगर कोई अपराधी हमारी पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस चुप नहीं बैठेगी। हमारी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। किसी भी दुष्कर्मी, दंगा करने वाले या बंगाल के लोगों की जान से खेलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आप किसी भी पार्टी से हों या किसी भी धर्म के हों, अगर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे, तो इस सरकार में आपको बख्शा नहीं जाएगा।पश्चिम बंगाल के मंत्री उमेश राय ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दुष्कर्म और गुंडागर्दी के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात बदल रहे हैं। पहले असामाजिक तत्व पुलिस से नहीं डरते थे। अब उन्हें कानून लागू कराने वाली एजेंसियों से डरना होगा।उमेश राय ने कहा, पश्चिम बंगाल बदल रहा है। हमने पहले देखा था कि पुलिस दुष्कर्मियों को बचाने के लिए मैदान में उतरती थी। हजारों लोगों को भड़काया जाता था और सबूत मिटाने के लिए उन्हें अस्पताल भेजा जाता था। अब वह सरकार सत्ता में नहीं है।उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दुष्कर्म और गुंडागर्दी के मामले में हमारी नीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की है। अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा, तो पुलिस उस पर फूलों की पंखुड़ियां नहीं बरसाएगी। वह वही करेगी, जो जरूरी होगा। जो असामाजिक तत्व पहले पुलिस से नहीं डरते थे, अब उन्हें पुलिस से डरना होगा।पश्चिम बंगाल के मंत्री शरद्वत मुखर्जी ने भी पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी।