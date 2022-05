{"_id":"626f4c5b2b0b0a36d028c540","slug":"west-bengal-a-man-in-police-custody-for-slapping-traffic-police-in-midnapore","type":"story","status":"publish","title_hn":"पश्चिम बंगाल: खराब ट्रैफिक कंट्रोल बताकर पुलिस को जड़ दिए कई थप्पड़, अब हिरासत में पहुंचा युवक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 02 May 2022 08:43 AM IST