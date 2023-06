Weather Updates: ओडिशा में तीन दिन लू बरसाएगी कहर, मुंबई के कई इलाकों में बारिश बनी आफत, कई जगह अलर्ट जारी

देश में मानसून ने केरल के रास्ते अपनी दस्तक दे दी है। केरल के कुछ इलाकों में काफी बारिश देखी गई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि ओडिशा में अगले तीन दिनों तक गर्म मौसम और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है और राज्य के कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। वहीं मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई है जिसको लेकर सड़कों पर पानी भर गया है।

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai; Visuals from the Eastern Expressway pic.twitter.com/6VJ3D3ZwUb