{"_id":"6aa298f96d9994d46d06c4e0","slug":"rahul-smriti-irani-walk-n-talk-up-chunav-2027-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल को नसीहत ,वापसी की हकीकत | स्मृति ईरानी का सबसे धाखड़ इंटरव्यू! | यूपी चुनाव 2027","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Rahul Gandhi को नसीहत, BJP संगठन में वापसी की हकीकत और UP Chunav 2027 की रणनीति पर स्मृति ईरानी यह खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के साथ... इस खास बातचीत में Smriti Irani ने राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी के संगठन में अपनी नई जिम्मेदारी और उत्तर प्रदेश की आगामी सियासी लड़ाई को लेकर खुलकर बात की। यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला किस दिशा में जा रहा है? बीजेपी की रणनीति क्या है और कांग्रेस के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं? स्मृति ईरानी से जानिए राहुल गांधी के लिए उनकी नसीहत, संगठन में वापसी की वजह और यूपी चुनाव को लेकर उनकी सियासी समझ।

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