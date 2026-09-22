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Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में हलचल शुरु, चक्रवात का अलर्ट, इन राज्यों को वॉर्निंग

Tue, 22 Sep 2026 05:06 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 22 Sep 2026 05:06 PM IST
IMD Warns Of Very Heavy Rain alert for cyclone
बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन मजबूत होकर ओडिशा और उत्तरी आंध्र तट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे 23 और 24 सितंबर को बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है.
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