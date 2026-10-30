'विकसित भारत बिल्डथॉन' के 10 विजेता घोषित: नन्हे वैज्ञानिकों का जलवा, बम खोजेगा मकड़ी रोबोट, एआई बताएगा बीमारी

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यह एक मकड़ी के आकार का रोबोट है जो उबड़-खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चल सकता है। इसका मुख्य काम बिना किसी इंसान की जान जोखिम में डाले रिमोट से खतरनाक बमों और बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें डिफ्यूज (निष्क्रिय) करना है। असम के तिनसुकिया में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की टीम ने इसे तैयार किया है।यूपी के छात्रों का बोन-कंडक्शन स्मार्ट चश्मा : यह एक ऐसा स्मार्ट चश्मा है जो बिना कानों में ईयरफोन के सीधे दिमाग तक आवाज पहुंचाता है। यह हड्डियों के कंपन तकनीक पर काम करता है। यह सुनने में कमजोर लोगों के लिए सहायक है और इसका इस्तेमाल सुरक्षा बल गुप्त अभियानों में बिना कानों को ढके संदेश सुनने के लिए भी कर सकते हैं।गुजरात के छात्रों ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष खंभा डिजाइन किया है। यह आसपास की जहरीली हवा को खींचकर उसे पूरी तरह शुद्ध करके बाहर छोड़ेगा। विकसित भारत बिल्डथॉन ने 2.87 लाख से अधिक आइडिया और प्रोटोटाइप सबमिशन के साथ 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी अपना नाम दर्ज कराया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। विजेता टीमों को केंद्र ने 17.50 लाख का नकद पुरस्कार दिया है। एजेंसीदक्षिण भारत के ग्रामीण स्कूल के छात्रों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। किसान केवल अपनी खराब हो रही फसल या पत्तों की फोटो खींचेंगे, और यह एआई सिस्टम तुरंत बता देगा कि पौधे को कौन सी बीमारी है और उसके लिए कौन सी जैविक खाद या कीटनाशक सही रहेगा।ओडिशा के तटीय क्षेत्र के छात्रों ने नदियों और तालाबों में तैरते प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक तैरने वाली रोबोटिक नाव बनाई है। यह पानी की सतह पर तैरते हुए कचरे को अपने अंदर खींच लेता है और पानी को साफ करता है। इसे सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है।जंगलों की आग रोकने वाला अर्ली वॉर्निंग सिस्टम उत्तराखंड के छात्रों ने गर्मियों में जंगलों में लगने वाली भीषण आग को रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जाने वाले छोटे सेंसर बनाए हैं। जैसे ही तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है यह सेंसर तुरंत सैटेलाइट से वन विभाग को सटीक लोकेशन के साथ अलर्ट भेज देता है।विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को भारत में स्कूली शिक्षा और जमीनी स्तर पर नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ी नवाचार समाधान प्रतियोगिता के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। इससे देश के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान मिली।महाराष्ट्र के छात्रों की टीम ने इसे बनाया है। इस सिस्टम में स्ट्रीट लाइटें तब तक मद्धम रहेंगी जब तक सड़क सुनसान है। जैसे ही कोई गाड़ी या इंसान सड़क पर आएगा, सेंसर उसे भांपकर लाइट को पूरी तरह चमका देंगे।राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के छात्रों ने दूर-दराज के गांवों के लिए एक छोटे बैग के आकार की मेडिकल किट बनाई है। यह कुछ मिनटों में खून की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी करके रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के मोबाइल पर भेज देती है।पंजाब के छात्रों की टीम ने हाईवे पर रात में होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक ऐसा अलार्म सिस्टम तैयार किया है, जो गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे से जुड़ा है। कैमरा ड्राइवर की आंखों की पलकों को ट्रैक करता है। जैसे ही ड्राइवर को झपकी आती है गाड़ी में एक तेज अलार्म बज जाता है और रफ्तार अपने आप धीमी होने लगती है।झारखंड की धनबाद कोयला खदान क्षेत्र के छात्रों ने एक ऐसा स्मार्ट सेंसर और कैप्चरिंग सिस्टम बनाया है जो न सिर्फ समय रहते इस खतरनाक मीथेन रिसाव को पकड़ लेता है, बल्कि उस गैस को इकट्ठा करके बिजली (ऊर्जा) में बदल देता है। कोयला खदानों में अक्सर मीथेन गैस लीक होने से आग लग जाती है और मजदूरों की जान जाती है।