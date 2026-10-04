ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच: केरलम के गृह मंत्री ने दिया आदेश, 20 साल पुराने केस की होगी पड़ताल

केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मामला 2006 का है, जब ज्ञानेश कुमार केरलम के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। यह मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है। ली सी बीन केरलम स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एमसी रोड के उन्नयन का काम कर रहे PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि उनके सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी आया था।

विज्ञापन