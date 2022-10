गांधी जयंती: प्रार्थना सभा में पहुंचे पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए

महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए।

