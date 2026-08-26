सीट का समीकरण: अब तक हुए 3 चुनावों में दो बार सपा-एक बार BJP ने मारी बाजी, ऐसा है शेखूपुर सीट का चुनावी इतिहास
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की शेखूपुर सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2012 में सपा, 2017 में भाजपा और 2022 में दोबार सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। आइये इस सीट के सियासी गणित को समझते हैं...
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विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ने लगा है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी दल अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहीं पुराने गढ़ बचाने की चुनौती है तो कहीं नए क्षेत्रों में विस्तार की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको अपनी खास सीरीज 'सीट का समीकरण' में राज्य की हर सीट के इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात बदायूं जिले की शेखूपुर विधानसभा सीट की होगी। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इतिहास...
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। इन जिलों में एक जिला बदायूं है। जिले में कुल छह विधानसभा सीटें हैं। इनमें- बिसौली, सहसवान, बिल्सी, बदायूं, शेखूपुर और दातागंज शामिल हैं। 'सीट का समीकरण' की आज की कड़ी में हम शेखूपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। बदायूं जिले की शेखूपुर विधानसभा सीिट साल 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहला विधानसभा चुनाव साल 2012 में हुआ था। यहां से पहले विधायक आशीष यादव बने थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
बदायूं जिले की शेखूपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण
शेखूपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में सबसे बड़ी और निर्णायक हिस्सेदारी मुस्लिम मतदाताओं की है, जिनकी संख्या इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसके बाद यादव समाज और मौर्य/शाक्य समुदाय के मतदाताओं की एक बड़ी और मजबूत आबादी है, जो चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अनुसूचित जाति (दलित) मतदाताओं की संख्या भी प्रभाव डालने लायक है। बाकी बचे मतदाता अन्य समुदायों से आते हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव समुदाय का मजबूत वर्चस्व होने के कारण चुनाव में उनकी भूमिका सबसे प्रभावशाली मानी जाती है।
शेखूपुर विधानसभा के पहले यानी 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में सपा के आशीष यादव विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के भगवान सिंह शाक्य को 8,252 वोटों के अंतर से हराया। आशीष यादव को 68,533 वोट मिले, जबकि भगवान सिंह शाक्य को 60,281 वोट प्राप्त हुए। बसपा के मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर रहे।
2012 के बाद राज्य में 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में शेखूपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य विजयी हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के आशीष यादव को 23,386 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य को 93,702 वोट मिले, जबकि आशीष यादव को 70,316 वोट मिले। बसपा के मोहम्मद रिजवान एक बार फिर तीसरे नंबर पर रहे।
2022 के विधानसभा चुनाव में बदायूं जिले की शेखूपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) ने वापसी की। इस चुनाव में सपा के हिमांशु यादव विजयी हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य को 6,100 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में हिमांशु यादव को 1,05,531 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य को 99,431 वोट मिले। हिमांशु 2012 में शेखूपुर से जीते आशीष यादव के बेटे हैं। हिमांशु के दादा स्व. बनवारी सिंह विधान परिषद सदस्य और अखिलेश यादव सरकार के वक्त उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन रहे थे।