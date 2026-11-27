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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो उन्हें भूलने की बीमारी है या फिर वे पूरा सच नहीं बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, पहले ही पारित और लागू हो चुका है। यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। चिदंबरम ने सवाल उठाया कि अगर यह कानून पहले से ही मौजूद है, तो सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है, और फिर एक नए विधेयक की क्या जरूरत है?कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि संसद सत्र बुलाने का तरीका स्थापित संसदीय परंपराओं से अलग है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर संसद सत्र बुलाने से पहले दो से तीन सप्ताह का नोटिस दिया जाता है, जबकि इस बार केवल तीन दिन का नोटिस दिया गया। मीर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के आरक्षण का समर्थन किया है और पांच साल पहले भी पूरे दिल से इसका समर्थन किया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार पहले जनगणना और परिसीमन के बाद कानून लागू करने की बात क्यों कर रही थी, लेकिन अब बिना जनगणना के ही इसे लागू करने पर चर्चा क्यों कर रही है?कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि विशेष सत्र का इस्तेमाल नियमित शीतकालीन सत्र के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र बुलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और जिन भी विधेयकों को पेश किया जाना है, उन्हें नियमित सत्र में ही पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम संसद जैसी संस्था का मजाक उड़ाने जैसा है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला संसदीय परंपराओं और स्थापित नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून सत्र अगस्त से ही बिना सत्रावसान के खुला रखा गया था। अब केवल तीन दिन के नोटिस पर एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। डी. राजा ने कहा कि इससे सांसदों को प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य संसदीय माध्यमों के जरिए सरकार को जवाबदेह ठहराने का मौका नहीं मिल पाएगा।रेणुका चौधरी ने जवाबदेही को लेकर चिंता जताई, जबकि महुआ माजी ने परिसीमन को लेकर आशंकाएं जाहिर कीं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि तीन महीने से ज्यादा समय तक संसद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रही। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संसद केवल सरकार के विधायी एजेंडे को पास करने का एक मंच है, या फिर यह 1.4 अरब नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक जरिया है?कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार संसद को बहस और जवाबदेही के मंच के बजाय, केवल बिल पास करने वाली संस्था के रूप में देखती है। उन्होंने बताया कि पहले संसद साल में 120 से 170 दिनों तक चलती थी, लेकिन अब यह अवधि काफी कम हो गई है। थरूर ने सुझाव दिया कि कई अन्य देशों की तरह, भारत को भी अपना वार्षिक संसदीय कैलेंडर पहले से घोषित कर देना चाहिए, ताकि सांसद बेहतर तैयारी कर सकें और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकें।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मानसून सत्र को ठीक से समाप्त किए बिना 100 से अधिक दिनों तक लटकाए रखा, और अब संविधान दिवस (26 नवंबर) के आसपास, संसद को जल्दबाजी में केवल चार दिनों (30 नवंबर से 3 दिसंबर) के लिए बुलाया है।