केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज: पीएम मोदी मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन, परिसीमन-महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा संभव
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। इसमें संसद के आगामी सत्र के विधायी एजेंडे, महत्वपूर्ण विधेयकों और सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। परिसीमन से जुड़े महिला कोटा विधेयक पर भी विचार संभव है।
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महिला कोटा विधेयक पर चर्चा संभव
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संसद के सत्र से पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परिसीमन से जुड़े महिला कोटा विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है।
संसद सत्र की रूपरेखा पर होगा मंथन
इससे पहले गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। आवश्यक सरकारी कामकाज के तहत यह सत्र गुरुवार, 3 दिसंबर तक चल सकता है।
मंत्रियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश
वहीं, सत्र की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंत्रियों को 15 दिसंबर से पहले अपने-अपने मंत्रालयों के सभी विधायी और प्रशासनिक कार्य पूरे करने तथा विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे चुके हैं। आज होने वाले बैठक में सभी मंत्रालयों से उनके लंबित प्रस्तावों और विधेयकों की स्थिति पर रिपोर्ट ली जा सकती है, ताकि 30 नवंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही के दौरान सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरा जा सके।
सियासी गलियारों में हलचल, विपक्ष की भी बैठक कल
उधर, संसद सत्र को देखते हुए विपक्ष भी अलर्ट हो गया है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने भी आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में पार्टी की वरिष्ठ सांसद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में अपने संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है।
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संसद सत्र पर क्या बोले बीजद नेता?
वहीं, सरकार की तरफ से संसद को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक फिर से बुलाने के प्रस्ताव पर बीजद उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने कहा, 'हमें पहले से ही इसकी आशंका थी क्योंकि लोकसभा का पिछला सत्र काफी पहले समाप्त हो गया था, लेकिन अभी तक स्थगित नहीं किया गया था। इसलिए आशंका थी कि किसी भी क्षण बिना नया समन जारी किए संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। अब ऐसा ही हुआ है। सत्ताधारी दल द्वारा अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सत्र को पुनः क्यों बुलाया जा रहा है... जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, संभवतः सरकार परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक के साथ फिर से पेश करने जा रही है... मुझे नहीं पता कि इस बार विधेयक का स्वरूप क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए आपत्तियों वाले बिंदुओं का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो जाएगा और सरकार अपना रुख बदलेगी'। उन्होंने यह भी कहा, 'पार्टी नेतृत्व इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगा। नवीन पटनायक पार्टी के नेता हैं। पार्टी के सहयोगियों से परामर्श के बाद वे अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं, और पार्टी भी अपना रुख स्पष्ट करेगी'।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Govt moves to reconvene Parliament from Nov 30 to Dec 3, BJD vice president Prasanna Acharya says, "We expected it earlier because the last session of the Lok Sabha was closed much before, but it was not prorogued as yet. So, there was apprehension that at any moment they may summon the session of the Parliament without issuing fresh summon. Now, that has happened. It is yet to be told by the ruling party for what purpose the session is being convened again...As speculated, most likely the Govt is going to bring the Delimitation Bill tagged with the Women's Reservation Bill again...I don't know what the character of the Bill is this time, but we hope that the points which were objected to by the Opposition parties will be amicably settled and Govt will change its stand..." He also says, "The party leadership will take a stand on this. Naveen Patnaik is the leader of the party. After consultation with party colleagues, he may take a stand, and the party will take a stand..."— ANI (@ANI) November 27, 2026