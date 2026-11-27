#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Govt moves to reconvene Parliament from Nov 30 to Dec 3, BJD vice president Prasanna Acharya says, "We expected it earlier because the last session of the Lok Sabha was closed much before, but it was not prorogued as yet. So, there was apprehension that at any moment they may summon the session of the Parliament without issuing fresh summon. Now, that has happened. It is yet to be told by the ruling party for what purpose the session is being convened again...As speculated, most likely the Govt is going to bring the Delimitation Bill tagged with the Women's Reservation Bill again...I don't know what the character of the Bill is this time, but we hope that the points which were objected to by the Opposition parties will be amicably settled and Govt will change its stand..." He also says, "The party leadership will take a stand on this. Naveen Patnaik is the leader of the party. After consultation with party colleagues, he may take a stand, and the party will take a stand..."