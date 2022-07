Central Vista Avenue: हरदीप पुरी बोले- दिया जा रहा फिनिशिंग टच, जल्द पूरा होगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम, जानें खासियतें

लुटियंस दिल्ली में विजय चौक से इंडिया गेट तक बन रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजधानी के लोगों के लिए विस्टा की यादें बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली हैं क्योंकि वे इसके संरचनात्मक विकास के साक्षी हैं। उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि विस्टा का काम अगले कुछ दिनों में ही पूरा हो जाएगा।

#CentralVistaAvenue, Delhi’s favourite picnic spot & tourist destination where all of us have spent time with our families will now be greener, cleaner & uncluttered.

It will have underpasses, vending zones, public amenities, pathways & green spaces among other features. #Delhi pic.twitter.com/NW76fGnIWK