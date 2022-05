यूनिसेफ की पहल : अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और करीना कपूर कर रहे अपील-बच्चों को टीके जरूर लगवाएं

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे अहम उपलब्धियों में से एक है अलग-अलग बीमारियों से बचाने वाले टीके। कोरोना जैसी महामारी आने के बाद टीकों की अहमियत और बढ़ गई है। ऐसे में यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा जरूरी टीकों से वंचित ना रहे। टीकाकरण के प्रति जागरुकता फैलाने के मकसद से हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में वर्ल्ड इम्युनाइजेशन वीक मनाया जाता है। 190 से ज्यादा देशों में काम कर रहा यूनिसेफ भी टीकों के जरिए बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए जागरुकता अभियान चलाता है। यूनिसेफ इस सिद्धांत पर काम करता है कि सुरक्षित माहौल में जीना और विकसित होना हर बच्चे का अधिकार है।

An important message from UNICEF on World Immunization Week. Parents must ensure vaccination as prescribed by government & public health bodies to ensure a healthy tomorrow for children. #LongLifeForAll https://t.co/p4GDwCny0G