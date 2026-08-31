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सीजेपी के मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार: याचिका खारिज, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:26 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिससे अनुमान लगाया जा सके कि कोई अप्रिय घटना घटेगी।
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