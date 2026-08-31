'राहुल ही बनेंगे देश के अगले पीएम': TVK ने साथ नहीं दिया तो पद छोड़ देंगे दोनों मंत्री; कांग्रेस की चेतावनी

तमिलनाडु के मंत्री एस. राजेश कुमार ने कांग्रेस और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के बीच गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टीवीके 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस के दोनों मंत्री राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे।

राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का क्या है रुख?

राजेश कुमार ने रविवार को कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देगी। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने रुख से समझौता नहीं करेगी। राजेश कुमार के साथ उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन भी तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विज्ञापन

TVK से क्यों बढ़ सकता है कांग्रेस का तनाव?

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी टीवीके के कई मंत्री, विधायक और नेता मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की वकालत कर रहे हैं। इसी बीच राजेश कुमार का बयान कांग्रेस और टीवीके के बीच मतभेद बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करता है, तो वह और पी. विश्वनाथन अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

कांग्रेस को तमिलनाडु सरकार में कैसे मिली जगह?

कांग्रेस ने मई में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया था। इसके बाद कांग्रेस को राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। अब राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के इस सख्त रुख से दोनों दलों के बीच गठबंधन की राजनीति में नई चुनौती पैदा हो सकती है। पी. विश्वनाथन से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।