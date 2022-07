{"_id":"62beb6f1f922b32fdb147329","slug":"uddhav-thackeray-refused-to-accept-eknath-shinde-shivsena-cm-says-if-bjp-done-this-earlier-there-would-have-been-no-maha-vikas-aghadi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे ने शिंदे को शिवसेना का सीएम मानने से किया इनकार, बोले- भाजपा पहले ही मान जाती तो...","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

विस्तार

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सीएम मानने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही, कहा कि अगर भाजपा पहले ही ऐसे कर लेती तो राज्य में महाविकास अघाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या-क्या कहा?

उद्धव ठाकरे ने कही यह बात

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'जो कुछ भी कल हुआ, उसके बारे में मैंने अमित शाह से पहले ही कह दिया था। हम भाजपा-शिवसेना के गठबंधन में ढाई साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते थे। अगर वे पहले ही इसके लिए तैयार हो जाते तो यहां महा विकास अघाड़ी की जरूरत ही नहीं होती।'

About what happened yesterday, I had told Amit Shah earlier as well that there should be a Shiv Sena CM for 2.5 years (during Shiv Sena-BJP alliance). Had they done this earlier, there would've been no Maha Vikas Aghadi: Shiv Sena leader and former Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/dFFrJ6qcyN — ANI (@ANI) July 1, 2022

प्रोजेक्ट में बदलाव पर भी रखी राय

उद्धव ठाकरे ने मेट्रो शेड प्रोजेक्ट की जगह बदलने को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर न निकाला जाए। मेट्रो शेड का प्रपोजल नहीं बदलें। मुंबई के वातावरण से खिलवाड़ न करें।





Don't project anger for me on Mumbaikars. Don't change the proposal for the metro shed. Don't toy with the environment of Mumbai: Shiv Sena leader and former Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/zsr3bzcf0l — ANI (@ANI) July 1, 2022

सरकार बनाने के तरीके पर उठाया सवाल

उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस सरकार का गठन किया गया और कथित रूप से शिवसेना के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, यही बात मैंने अमित शाह से भी कही थी। यह सबकुछ सम्मानजनक तरीके से हो सकता था। उस वक्त शिवसेना आधिकारिक रूप से आपके साथ थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं हैं।