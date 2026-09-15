{"_id":"6aa95660ae346c055c0a4b19","slug":"21-year-old-faiz-hasan-and-neha-sharma-won-the-rajasthan-civic-body-elections-2026-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान निकाय चुनाव में दिग्गजों के बीच Gen-Z का जलवा, 21 साल के फैज हसन और नेहा शर्मा ने जीता चुनाव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों में युवा चेहरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खास तौर पर 21 साल की बीजेपी प्रत्याशी नेहा शर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फैज हसन के पार्षद बनने के बाद राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी की युवा उम्मीदवार नेहा शर्मा ने महज 21 साल की उम्र में चुनाव जीतकर नया संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के फैज हसन की जीत भी इस बात की ओर इशारा करती है कि स्थानीय राजनीति में अब युवा चेहरे अपनी जगह बना रहे हैं।

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