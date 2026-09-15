एक्सप्लेनर: क्या है सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट, जिसे मिली पहली महिला आईजी? संजुक्ता के लेडी सिंघम बनने की कहानी

संजुक्ता पाराशर का परिचय

संजुक्ता पाराशर 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और असम-मेघालय कैडर से आती हैं। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल की थी।



उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने बाद में अमेरिका की विदेश नीति पर एमफिल और पीएचडी भी की।

संजुक्ता को क्यों कहा जाता है आयरन लेडी?

आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग 2008 में असम के माकुम में सहायक कमांडेंट के तौर पर हुई। साल 2008 में संजुक्ता पाराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। बाद में उन्हें उदालगुरी में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच हुई हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद आईपीएस संजुक्ता ने बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी।



साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में एके-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया। खास बात ये है कि, आईपीएस संजुक्ता पाराशर ने असम में ऐसी जगहों पर एनकाउंटर किया है, जहां नॉर्मल ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल था, वहां तक संजुक्ता अपनी टीम के साथ पहुंच गईं और उग्रवादियों पर हमला कर दिया। उनके नेतृत्व में 16 उग्रवादियों को मार गिराया गया और 64 नक्सलियों को गिरफ्तार कर किया गया।



आईपीएस संजुक्ता पाराशर ने सीआरपीएफ जवानों की टीम को भी लीड किया। संजुक्ता पाराशर को उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की और वह निडर होकर AK-47 घूमती थीं। अपनी बहादुरी की वजह से वह आयरन लेडी और लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं।