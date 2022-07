Gujarat Liquor News: जहरीली शराब मामले की जांच की निगरानी करेंगे दो एसपी, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार

Gujarat Poisonous Liquor: गुजरात में जहरीली शराब कांड में गृह विभाग ने शनिवार को दो पुलिस अधीक्षकों को मामले की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। जहरीली शराब कांड में 42 लोगों की जान चली गई थी। दर्जनभर मौत के बाद बोटाद जिले के बरवाला और रानपुर पुलिस थानों में और अहमदाबाद जिले के धंधुका पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

#WATCH | Gujarat: We're using drone technology for past 4 days to monitor illegal liquor brewing factories in areas where it's difficult for police to reach. Over 40 illegal liquor plants in 20 locations identified & destroyed. 8 people arrested: SP Rural Surat, Hitesh Joysar pic.twitter.com/8fyKldW3Qn