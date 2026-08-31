अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती: वायरल संक्रमण, पानी की कमी और किडनी की समस्या से जूझ रहे; डॉक्टर ने क्या बताया?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 31 Aug 2026 10:19 PM IST
सार
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को वायरल संक्रमण, शरीर में पानी की गंभीर कमी और किडनी से जुड़ी समस्या के बाद मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज तय होगा। अन्ना हजारे की तबीयत कितनी गंभीर है और अस्पताल में उनके इलाज को लेकर अभी क्या जानकारी सामने आई है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार को मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वायरल संक्रमण के साथ शरीर में पानी की गंभीर कमी और किडनी से जुड़ी समस्या बताई गई है। अन्ना हजारे को उनके गांव के देखभाल करने वाले लोगों के साथ कार्डियक एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया। फिलहाल उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं।
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अन्ना हजारे की हालत कैसी है?अन्ना हजारे का इलाज डॉक्टर गौतम भंसाली की देखरेख में चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी जरूरी जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर गौतम भंसाली के मुताबिक, जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज तय किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वायरल संक्रमण, शरीर में पानी की कमी और किडनी से जुड़ी परेशानी के कारण उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।
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अन्ना हजारे को आईसीयू में क्यों रखा गया है?अन्ना हजारे की उम्र अधिक होने और एक साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उन्हें वायरल संक्रमण के अलावा शरीर में पानी की गंभीर कमी और किडनी से जुड़ी समस्या है। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी जांच की जा रही है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर इलाज की दिशा तय होगी। अभी उपलब्ध जानकारी में उनकी बीमारी की गंभीरता को लेकर इससे अधिक चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।
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