Indian Army: भारतीय सेना के दो जवान शहीद, पूर्वी सिक्किम में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गई जान

सिक्किम में ड्यूटी के दौरान सेना के दो जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि हवलदार एस मैती और नायक परवे किशोर ने सिक्किम के पूर्वी इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान वाहन चला रहे थे। इस दौरान वे दोनों शहीद हो गए।

Havaldar S Maity & Naik Parve Kishore lost their lives in the line of duty while driving a vehicle during operational duty in East Sikkim: Indian Army Officials pic.twitter.com/Y0hbEkjrYz