आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: लॉरी की टक्कर से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत, अब तक मृतकों की नहीं सकी पहचान
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बुर्जा के पास एक लॉरी ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। मनापुरम मार्ग पर हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव ने घटना की पुष्टि की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना बुर्जा के पास उस समय हुई, जब एक लॉरी ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा मनापुरम की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव ने हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।
लॉरी और ऑटो की हुई जोरदार भिड़ंत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मनापुरम से आगे बुर्जा के पास तेज रफ्तार लॉरी और ऑटो-रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए।
तीन लोगों ने मौके पर तोड़ा दम
हादसे में ऑटो में सवार तीन लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतकों की पहचान और हादसे के सटीक कारणों के बारे में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस ने शुरू की दुर्घटना की जांच
डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव के अनुसार, यह हादसा बुर्जा के पास मनापुरम मार्ग पर हुआ। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। लॉरी और ऑटो की आवाजाही, सड़क की स्थिति तथा हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
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सड़क हादसे ने इलाके में मचाया हड़कंप
एक ही दुर्घटना में तीन लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। हादसे ने एक बार फिर व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित यातायात और सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत को रेखांकित किया है। पुलिस मामले की जांच के साथ दुर्घटना से संबंधित अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।