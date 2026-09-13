आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: लॉरी की टक्कर से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत, अब तक मृतकों की नहीं सकी पहचान

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना बुर्जा के पास उस समय हुई, जब एक लॉरी ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा मनापुरम की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव ने हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।

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