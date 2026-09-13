फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Horrific road accident in Andhra Pradesh Three people traveling in auto killed after collision with lorry

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: लॉरी की टक्कर से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत, अब तक मृतकों की नहीं सकी पहचान

Sun, 13 Sep 2026 09:06 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, हैदराबाद
एएनआई, हैदराबाद Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 13 Sep 2026 09:06 AM IST
सार

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बुर्जा के पास एक लॉरी ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। मनापुरम मार्ग पर हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव ने घटना की पुष्टि की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Horrific road accident in Andhra Pradesh Three people traveling in auto killed after collision with lorry
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना बुर्जा के पास उस समय हुई, जब एक लॉरी ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा मनापुरम की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव ने हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।

विज्ञापन


लॉरी और ऑटो की हुई जोरदार भिड़ंत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मनापुरम से आगे बुर्जा के पास तेज रफ्तार लॉरी और ऑटो-रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए।
विज्ञापन


तीन लोगों ने मौके पर तोड़ा दम
हादसे में ऑटो में सवार तीन लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतकों की पहचान और हादसे के सटीक कारणों के बारे में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने शुरू की दुर्घटना की जांच
डीएसपी बोब्बिली आर. गोविंद राव के अनुसार, यह हादसा बुर्जा के पास मनापुरम मार्ग पर हुआ। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। लॉरी और ऑटो की आवाजाही, सड़क की स्थिति तथा हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।


ये भी पढ़ें: सागर जहरीली शराब कांड: मुख्य आरोपी शिवांजय राजपूत का हाफ एनकाउंटर, पुलिस को देखते ही बरसाईं थीं गोलियां

सड़क हादसे ने इलाके में मचाया हड़कंप
एक ही दुर्घटना में तीन लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। हादसे ने एक बार फिर व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित यातायात और सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत को रेखांकित किया है। पुलिस मामले की जांच के साथ दुर्घटना से संबंधित अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed