कर्नाटक में दो हादसों में सात की मौत: फ्रिज फटने से चार लोगों ने गंवाई जान, दूध टैंकर की टक्कर में तीन की मौत

कर्नाटक में मंगलवार को दो अगल-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई। पहली घटना रेफ्रिजरेटर फटने से हुई है। वहीं, दूसरी घटना दूध के टैंकर ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

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पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बेलगावी एक घर में कथित तौर पर रेफ्रिजरेटर फटने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह घटना सोमवार देर रात चावत गली में घटी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गजानन धमोणे (65), रोशन धमोणे (21), शारदा धमोणे (45) और भारती धमोणे (50) के रूप में हुई है।उन्होंने बताया कि इस घटना में प्रिया धामोने (28) और गंगा धामोने (25) गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर के फटने से आग लगी। आग की लपटें तेजी से पूरे घर में फैल गईं, जिससे अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए।आग लगने की घटना मार्केट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की गई थी। आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।वहीं, मांड्या जिले में मंगलवार तड़के एक दूध के टैंकर ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें एक नौ वर्षीय बच्ची भी शामिल थी।पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना मांड्या जिले के मद्दूर तालुक के अंतर्गत कोप्पा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सुबह 5.30 बजे से 6 बजे के बीच हुई।यह परिवार बंगलूरू दक्षिण जिले के कनकपुरा तालुक में रहता था। पुलिस ने बताया कि काव्या अपने पति मुथु और दो बेटियों के साथ अपने माता-पिता के घर गौरी गणेश उत्सव में शामिल होने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई।पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल को पीछे से दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसके कारण मुथु और उनकी नौ वर्षीय बेटी कीर्थाना की मौके पर ही मौत हो गई। काव्या ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।