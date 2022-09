मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ठाकरे गुट ने परंपरागत रूप से इसी पार्क में रैली की इजाजत देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वहीं शिंदे गुट इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी। इस बीच, बीएमसी ने दोनों गुटों को रैली की इजाजत नहीं देने को लेकर सफाई दी है।

After request of Shiv Sena's Uddhav Thackeray faction's lawyer, Bombay HC has deferred the hearing of the Dussehra Rally petition till tomorrow.



Shinde faction's MLA Sada Sarvankar also made an intervention plea for the Dussehra rally; hearing on this tomorrow, too.