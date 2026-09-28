त्रिपुरा ग्राम समिति चुनाव में 79% मतदान: गोमती में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग; उम्मीदवार समेत दो घायल

विज्ञापन





गोमती में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग

चुनाव आयोग के अनुसार, गोमती जिले के वारेंबारी एसबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी हुई। इसमें एक उम्मीदवार और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयोग ने बताया कि मतदान कुल 1,550 मतदान केंद्रों में से 1,095 केंद्रों पर कराया गया। इन केंद्रों पर करीब 6,68,247 मतदाता मतदान के लिए निर्धारित थे। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। कुछ केंद्रों पर शाम चार बजे के बाद भी मतदान जारी रहा। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: दिल्ली की झुग्गी में पहुंचे राहुल: एसडीएम से बोले- दूसरे तरीके से करूंगा बात; बताई एसआईआर की ये बड़ी गड़बड़ी विज्ञापन विज्ञापन



तीन शिकायतें मिलीं

राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से तीन शिकायतें मिलीं। इनमें मुख्य रूप से मतदान केंद्रों से पोलिंग एजेंटों को हटाने या उन्हें केंद्र के भीतर रहने की अनुमति नहीं देने के आरोप हैं। आयोग ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अनुसार, ग्राम समिति की 1,623 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, गोमती जिले के वारेंबारी एसबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी हुई। इसमें एक उम्मीदवार और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयोग ने बताया कि मतदान कुल 1,550 मतदान केंद्रों में से 1,095 केंद्रों पर कराया गया। इन केंद्रों पर करीब 6,68,247 मतदाता मतदान के लिए निर्धारित थे। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। कुछ केंद्रों पर शाम चार बजे के बाद भी मतदान जारी रहा।राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से तीन शिकायतें मिलीं। इनमें मुख्य रूप से मतदान केंद्रों से पोलिंग एजेंटों को हटाने या उन्हें केंद्र के भीतर रहने की अनुमति नहीं देने के आरोप हैं। आयोग ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अनुसार, ग्राम समिति की 1,623 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं।

त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम समितियों के चुनाव में सोमवार शाम छह बजे तक करीब 79 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीके चक्रवर्ती ने बताया कि मतदान के अंतिम आंकड़े निर्वाचन अधिकारियों की डायरियों और मतपत्रों के हिसाब का सत्यापन पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे। मतदान के दौरान गोमती जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी की घटना में एक उम्मीदवार समेत दो लोग घायल हो गए। वहीं, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीन शिकायतें मिली हैं।