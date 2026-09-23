सुर्खियां: कई राज्यों में बारिश के अलर्ट; ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान को धमकाया; एंथ्रोपिक की नई सुविधा लॉन्च

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राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचारों में आज मौसम की खबरें सुर्खियों में है। मौसम विभाग ने भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जापान में लूजिन तूफान, मेक्सिको में चक्रवात पोलो के कारण बाढ़ और भूस्खलन के अलर्ट जारी किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में ट्रंप का भाषण भी चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को समझौता करने की खुली धमकी दी है। तकनीक और एआई की दुनिया में एंथ्रोपिक की नई सुविधा चर्चा में है। अब 40 फीसदी कम खर्च पर फैबल 5.1 जैसा काम एंथ्रोपिक के क्लॉड ओपस 5.5 पर कर सकेंगे। जम्मू के कठुआ में भाजपा विधायक के बेटे के लापता होने की खबर भी चर्चा में है। श्रीलंका में ईस्टर के दिन धमाके के दोषियों को सजा की खबर, जापान में आयोजित एशियाई खेल में भारत के मुकाबले और पदक की संभावनाओं के अलावा कई और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी सुर्खियों में हैं।