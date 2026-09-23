आपका साबुन वेज है या नॉनवेज? पैकेट पर मिलेगा जवाब, टूथपेस्ट से कॉस्मेटिक्स तक बदलेगा नियम, कहां होगा निशान?

अब साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स खरीदते समय ग्राहकों को यह जानने के लिए पैकेट पर लिखी लंबी-चौड़ी सामग्री सूची पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उत्पाद शाकाहारी है या मांसाहारी। केंद्र सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले गैर-खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत इन उत्पादों पर भी वेज या नॉनवेज की पहचान वाला निशान देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया प्रावधान 21 सितंबर से लागू हो गया है।

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