{"_id":"6ab3041c7d6e84e6900881a3","slug":"the-imd-has-issued-a-red-alert-for-torrential-rain-in-these-20-states-across-the-country-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"देश के इन 20 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश का IMD ने जारी किया रेड अलर्ट!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होने लगी हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार 23 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है।



बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है और इसके आगे डीप डिप्रेशन में मजबूत होने की संभावना जताई गई है। यह सिस्टम दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। IMD के अनुसार इसके 23 सितंबर की रात या 24 सितंबर की शुरुआती घंटों में गोपालपुर और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और खराब मौसम की स्थिति बन सकती है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है।



पश्चिम बंगाल में भी इस मौसम प्रणाली का प्रभाव दिखाई दे रहा है। राज्य के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों में भी बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।



दिल्ली-NCR की बात करें तो यहां मौसम में उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बारिश वाली स्थिति रहने की संभावना है। IMD के दिल्ली-NCR पूर्वानुमान के अनुसार 23 सितंबर और उसके बाद के दिनों में तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान मुख्य रूप से साफ से आंशिक रूप से बादल वाला रह सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम में मामूली बदलाव संभव है। IMD का दिल्ली-NCR जिला-स्तरीय पूर्वानुमान 23 से 26 सितंबर तक उपलब्ध है।



मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की तस्वीर एक जैसी नहीं रहेगी। उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी के कारण बारिश में कमी आ सकती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की सक्रिय प्रणाली के चलते पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। खासकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश को देखते हुए लोगों को प्रशासन तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है। समुद्र में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए मछुआरों के लिए भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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