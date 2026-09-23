पांच किमी दूर ड्रोन का सफाया: भारत ने तैयार किया 30 किलोवाट का खतरनाक लेजर हथियार, जानें कब शुरू होगा निर्माण

मानवरहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन से बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 30 किलोवाट क्षमता वाले अपने सबसे शक्तिशाली काउंटर-ड्रोन लेजर वेपन के निर्माण और विकास का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब अगले छह महीने के भीतर इस स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी की जा रही है।

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