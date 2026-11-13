बड़ा हादसा टला: ट्रेनर विमान का टायर फटा, महिला पायलट सुरक्षित

विज्ञापन

महाराष्ट्र के सोलापुर में बृहस्पतिवार को लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनर विमान का अगला टायर फट गया और वह रनवे से फिसल गया। हादसे में महिला ट्रेनी पायलट बाल-बाल बचीं। पुलिस ने बताया कि रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का विमान दोपहर करीब ढाई बजे हवाईअड्डे पर उतरते समय जोर से जमीन से टकरा गया। इसके बाद विमान फिसलकर रनवे से बाहर चला गया और आगे की तरफ झुक कर रुक गया।