Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   today maharashtra news updates trainer plane tyre burst politics crime

बड़ा हादसा टला: ट्रेनर विमान का टायर फटा, महिला पायलट सुरक्षित

Fri, 13 Nov 2026 04:56 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 13 Nov 2026 04:56 AM IST
विज्ञापन
today maharashtra news updates trainer plane tyre burst politics crime
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के सोलापुर में बृहस्पतिवार को लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनर विमान का अगला टायर फट गया और वह रनवे से फिसल गया। हादसे में महिला ट्रेनी पायलट  बाल-बाल बचीं। पुलिस ने बताया कि रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का विमान दोपहर करीब ढाई बजे हवाईअड्डे पर उतरते समय जोर से जमीन से टकरा गया। इसके बाद विमान फिसलकर रनवे से बाहर चला गया और आगे की तरफ झुक कर रुक गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed