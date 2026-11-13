एआई से भारत में रोजगार पर अब तक साफ असर नहीं: उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद, आईटी-बीपीओ क्षेत्र में ज्यादा जोखिम

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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सॉफ्टवेयर, आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र पर अधिक निर्भरता वाले उभरते बाजारों में एआई उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने का जोखिम भी पैदा कर सकता है। हालांकि, सबसे अधिक असर की संभावना वाले भारत और फिलिपीन जैसे देशों में फिलहाल किसी रुझान का स्पष्ट संकेत नहीं है।रिपोर्ट में कहा गया है कि कमोडिटी की लगातार मांग कुछ धातु और ऊर्जा उत्पादक देशों की वृद्धि का प्रमुख आधार बनी रहेगी, लेकिन रफ्तार धीमी होगी। चिंता की बात यह है कि अलग-अलग देशों में इसमें काफी अंतर रहेगा। अनुकूल नीतियों से समर्थित उपभोक्ता खर्च और उल्लेखनीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उभरते बाजारों की वृद्धि को सहारा देंगे।मूडीज ने कहा कि 2027 में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी की वृद्धि दर मोटे तौर पर 2026 के समान रहने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने पर वृद्धि दर कुछ बढ़ सकती है। मूडीज ने पहले ही चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। मूडीज ने वृद्धि दर अनुमान बढ़ाते हुए कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधियां तेजी से विस्तार कर रही है। खपत भी मजबूत बना हुआ है। साथ ही भारत, ऊर्जा आपूर्ति के झटकों को झेलने में सक्षम है।रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारें खर्च पर नियंत्रण, राजस्व बढ़ाने के उपायों या दोनों के जरिये अपने कर्ज को स्थिर रखने की कोशिश करेंगी। हालांकि, खर्च के मद में सख्ती के कारण अल-नीनो जैसी बड़ी अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास सीमित वित्तीय गुंजाइश रह सकती है। प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान बढ़ने के कारण भारत, ब्राजील और चीन जैसी कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सार्वजनिक कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।